Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Beim Überholen abgedrängt

Am Mittwoch verursachte ein Betrunkener einen Verkehrsunfall bei Giengen a.d. Brenz.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, waren gegen 19.15 Uhr zwei Autofahrer auf der K3030 von Sachsenhausen in Richtung Obermeldingen unterwegs. Ca. 200 Meter nach Ortsausgang Sachsenhausen setzte ein 62-Jähriger mit seinem Opel zum Überholen eines vor ihm fahrenden VW an. Während des Überholvorganges, als sich der Opel auf Höhe des VW befand, kam der VW des 29-Jährigen wohl nach links über die Mittellinie. Auf der Gegenfahrspur stießen die beiden Autos seitlich zusammen. Glücklicherweise konnten beide ihre Fahrzeuge auf der Straße zum Stehen bringen, so dass niemand verletzt wurde. Bei der Unfallaufnahme stellten die Ermittler fest, dass der 29-Jährige nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der VW-Fahrer hatte sich mit knapp einem Promille ans Steuer gesetzt. Deshalb musste er eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Die Polizei Giengen schätzt den Schaden am Opel und VW auf jeweils ca. 3.000 Euro. Beide Autos waren noch fahrbereit. Auf den 29-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

