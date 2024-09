Ulm (ots) - Der VW Crafter war gegen 11 Uhr auf der B10 in Richtung Geislingen unterwegs. Am Ende der Ausbaustrecke führte eine Polizeistreife eine routinemäßige Kontrolle des 3,5 Tonner durch. Dabei entdeckten die Beamten gravierende Mängel am Transporter. So war die Feststellbremse nahezu wirkungslos und der ...

mehr