POL-BI: PKW komplett zerkratzt

Bielefeld (ots) - SCH /Bielefeld-Schildesche/Baumheide - Am Montag, 05.08.2024, wurde bei zwei geparkten PKW jeweils die Seitenscheibe eingeschlagen und zwei Taschen entwendet. Am Montagabend, zwischen 17:00 und 21:00 Uhr, kam es sowohl in der Straße Am Balgenstück, gegenüber der Einmündung An der Kreuzflur, in Schildesche als auch in der Donauschwabenstraße, neben der Einmündung Habsburger Straße, in Baumheide zu ...

mehr