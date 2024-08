Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei PKW-Einbrüche an einem Abend

Bielefeld (ots)

SCH /Bielefeld-Schildesche/Baumheide - Am Montag, 05.08.2024, wurde bei zwei geparkten PKW jeweils die Seitenscheibe eingeschlagen und zwei Taschen entwendet.

Am Montagabend, zwischen 17:00 und 21:00 Uhr, kam es sowohl in der Straße Am Balgenstück, gegenüber der Einmündung An der Kreuzflur, in Schildesche als auch in der Donauschwabenstraße, neben der Einmündung Habsburger Straße, in Baumheide zu Diebstählen aus Fahrzeugen.

Sowohl der Mercedes C 250 in Schildesche, als auch der Skoda Fabia in Baumheide, waren beide verschlossen am Fahrbahnrand abgestellt. Der unbekannte Täter ging in beiden Fällen identisch vor, indem eine Seitenscheibe mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen und jeweils aus dem Fußraum bzw. vom Beifahrersitz eine Wickeltasche und eine Handtasche entwendet wurden.

Weitere Täterhinweise liegen nicht vor.

An dieser Stelle ergeht der dringende Hinweis: Lassen Sie persönliche Gegenstände nicht sichtbar in Ihrem Fahrzeug zurück. Geben Sie Dieben keine Chance!

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell