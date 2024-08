Polizei Bielefeld

POL-BI: Vorfahrt missachtet - Unfall mit Leichtverletztem

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Donnerstagmorgen, 08.08.2024, wurden bei einem Unfall die Airbags eines PKW ausgelöst und der Fahrer leicht verletzt.

Ein 72-jähriger Bielefelder fuhr mit seinem VW Touran, gegen 09:30 Uhr, auf der Walther-Rathenau-Straße und bog an der Einmündung Borsigstraße nach links in Fahrtrichtung Eckendorfer Straße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 48-jährigen Dortmunders, der mit seinem Peugeot 3008 von dem Ostwestfalendamm kommend nach rechts in Richtung Borsigstraße abbog. Durch den Zusammenstoß stieß der Peugeot gegen die Bordsteinkante und anschließend gegen ein Halteverbot-Verkehrsschild. Bei dem Unfall lösten die Airbags des Peugeots aus. Der 48-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Ein Abschleppunternehmen transportierte den nicht mehr fahrbereiten Peugeot 3008 ab. Der Sachschaden wird auf circa 5000 Euro geschätzt.

