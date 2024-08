POL-BI: Suche erledigt: Vermisste Jugendliche - Polizei bittet um Mithilfe bei Suche nach Lina

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Heepen- Die Polizei Bielefeld sucht nach einem Verkehrsunfall am Freitagmittag, 02.08.2024, einen E-Bike-Fahrer sowie Zeugen. Ein 78-Jähriger aus Leopoldshöhe erstattete am Montag bei der Polizei eine Anzeige. Am Freitag gegen 12:15 Uhr traf er auf der Eckendorfer Straße in Leopoldshöhe auf eine am Boden sitzende Frau, die offensichtlich mit ihrem Rad zu Fall gekommen war. Die ...

