POL-BI: 13 Fahrverbote, 102 Ordnungswidrigkeiten und 241 Verwarngelder

FR / Bielefeld / Stadtgebiet - Im Rahmen der Geschwindigkeitskontrollen des Ver-kehrssicherheitsnetzwerks der europäischen Polizeien wurden am Dienstag, 06.08.2024, auch in Bielefeld an verschiedenen Örtlichkeiten Kontrollen durchgeführt. Diese erfolgten oftmals mit, aber auch ohne Anhalten der Verkehrsteilnehmer. Das Einsatz-Team setzte sich aus Kolleginnen und Kollegen des Verkehrsdienstes der Polizei Bielefeld, des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Gütersloh sowie aus zwei Beamten der Polizeisonderdienste zusammen.

Am Ende des Tages verzeichneten die Polizisten zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße, die zu 102 Ordnungswidrigkeitsanzeigen, 241 Verwarngeldern und 13 Fahrverboten führten. Die Messstellen befanden sich an Örtlichkeiten, an denen die Polizei immer wieder Unfälle verzeichnet. Zudem wurden Verkehrsteilnehmer auch vor einem Kindergarten angehalten und im persönlichen Gespräch auf ihr Fehlverhalten hingewiesen.

Es wurden zwei Ordnungswidrigkeitsanzeigen aufgrund einer nicht ausreichenden Ladungssicherung im gewerblichen Güterverkehr geschrieben. Zwei Verwarngelder wurden erteilt, da der Gurt- und Helmpflicht nicht nachgekommen war.

Insbesondere ein 22-jähriger Opel-Fahrer aus Bielefeld fiel durch seine Fahrweise negativ auf. Er befuhr die Herforder Straße in Richtung Herford mit 91 km/h bei 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften. Ihn erwarten jetzt ein Bußgeld von rund 260 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Zudem kontrollierte ein Polizist des Verkehrsdienstes Gütersloh einen 50-jährigen Bielefelder auf der Herforder Straße. Der Mann war mit einem elektrisch betriebenen nicht zulassungsfähigen Fahrrad (Antrieb ohne Pedalbewegung) in Fahrtrichtung Herford unterwegs. Da sein Vehikel in Deutschland nicht zulassungsfähig ist, muss er sich nun dafür verantworten, dass er ohne Versicherungsschutz am Straßenverkehr teilgenommen hat. Zudem wurde ihm eine Blutprobe abgenommen, da er mutmaßlich unter Drogeneinfluss fuhr.

