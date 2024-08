Polizei Bielefeld

POL-BI: Wein-Diebe am Tatort gefasst

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Sonntagmorgen, 04.08.2024, brachen drei Männer einen Lkw-Auflieger auf, um Wein zu stehlen. Sie wurden noch am Tatort vorläufig festgenommen.

Gegen 04:50 Uhr wurde die Polizei über verdächtige Personen informiert, die sich an einem geparkten Lkw an der Elverdisser Straße, in Höhe Milser Straße, aufhalten würden. Beim Eintreffen des Streifenwagens flüchteten drei Männer, die der Täterbeschreibung entsprachen, vergeblich in Richtung Milser Straße. Dort wurden sie festgehalten und kontrolliert. Bei einem Täter stellten die Beamten ein Aufbruchwerkzeug sicher, im Nahbereich des Lkw stießen sie auf bereits abgestellt Kartons.

Die Männer hatten die Tür des Aufliegers gewaltsam geöffnet und diverse Weinkartons aufgerissen, um den Inhalt offensichtlich zu begutachten. Nach Angaben des Eigentümers wurden acht Kartons mit Wein und zwei weitere Flaschen aus dem Laderaum genommen.

Bei den Tätern handelt es sich um einen 19-jährigen Bielefelder mit deutscher und kroatischer Staatsbürgerschaft, einen 18-jährigen Herforder mit schwedischer Staatsbürgerschaft und einen 29-jährigen Iraker ohne festen Wohnsitz.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell