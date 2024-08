Polizei Bielefeld

POL-BI: Hauseingangstür erleichtert Einbruch

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Montag, 05.08.2024, gelang ein Täter über eine nicht ganz ins Schloss gezogene Tür in ein Wohnhaus und brach anschließend eine Wohnung auf.

Ein Einbrecher konnte die nicht ins Schloss gezogene Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses an der Walther-Rathenau-Straße aufdrücken und gelangte in den Hausflur. Er brach eine Wohnung auf, durchsuchte die Räume und flüchtete anschließend mit erbeutetem Schmuck in unbekannte Richtung. Der Tatzeitraum liegt zwischen 08:00 Uhr und 12:15 Uhr.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell