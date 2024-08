POL-BI: Korrektur: Krad-Fahrer entzieht sich Kontrolle - Krad gestohlen

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Nach dem Raub einer Hüfttasche mit Bargeld, trafen Streifenbeamte am Montag, 05.08.2024, drei junge Tatverdächtige an der Stapenhorststraße an. Neben der Oetkerhalle verbrachten zwei 16-jährige Bielefelder und eine Begleiterin einige Zeit an einer Parkbank. Zeitgleich befand sich eine größere unbekannte Personengruppe an einer benachbarten Bank. Als sich der eine 16-Jährige zum Gehen entschlossen und sich gegen 00:55 Uhr ...

