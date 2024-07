Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Öffentlichkeitsfahndung nach Fahrraddiebstahl: Wer kennt den Täter?

Goch (ots)

Am Sonntag (26. Mai 2024) kam es zwischen 21:20 Uhr und 21:25 Uhr am Nordring in Goch zu einem Diebstahl. Durch einen bislang unbekannten Täter, welcher sich zunächst in einer Tankstelle aufgehalten hatte, wurde ein weißes Damenfahrrad (Hersteller: Kalkhoff) von einem Grundstück hinter der Tankstelle entwendet. Der Täter wurde durch eine Videokamera bei der Tat videografiert. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt den Täter oder kann Angaben zu Ihm machen?

Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung des Täters sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/142330

Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell