Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unbekannter besprüht zwei Personen mit Pfefferspray

Kleve (ots)

Am Klever Bahnhof kam es am Dienstagabend (30.07.2024) gegen 21:55 Uhr zu einer Körperverletzung. Ein unbekannter Täter besprühte zwei 19- und 26-jährige Männer, die mit mehreren Zeugen auf dem Bahnsteig warteten, mit Pfefferspray. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit einem Fahrrad in Richtung Pannofenstraße. Der unbekannte Mann ist circa 180 cm groß, hat eine athletische Figur und Tätowierungen an beiden Armen. Sein Alter wurde auf circa 30-35 Jahre geschätzt. Zum Tatzeitpunkt trug der Unbekannte eine blaue Jeans, ein graues T-Shirt mit weißer und gelber Aufschrift sowie eine dunkle Kappe. Hinweise zum Täter nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

