POL-NOM: Diebstahl eines Kompressors

Uslar (ots) - Schlarpe (La) - Am Freitag, den 09.02.2024, gegen 09.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Berge" alarmiert. Vermutlich geriet aufgrund eines technischen Defekts ein Staubsauger und anschließend die Küche sowie Inventar in Brand. Dabei entstand ein geschätzter Schaden i.H.v. 50.000,00 EUR. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

