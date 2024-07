POL-KLE: Goch - Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Kerken-Aldekerk (ots) - Am Montag (29. Juli 2024) kam es zwischen 06:50 Uhr und 12:30 Uhr an der Bahnhofstraße in Kerken zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein blauer VW Golf, welcher in einer Parkbucht parallel zur Straße abgestellt gewesen war, im Bereich des ...

