Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unbekannter belästigt Frau am Bahnhof Sinsen - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann nahm am Donnerstagabend (ca. 22:45 Uhr) im Bereich des Bahnhofs Sinsen sexuelle Handlungen an sich vor. Der Mann sprach mehrfach eine 26-Jährige aus Dortmund an, die auf dem Bahnsteig auf den Zug wartete. Dabei hatte er seine Hand in der Hose und nahm mutmaßlich sexuelle Handlungen an sich vor.

Als die Frau erklärte jetzt die Polizei zu rufen, flüchtete der Mann aus dem Bahnhof.

Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 45 Jahre alt, ca. 1,70m groß, Dreitagbart, braun-graue Haare, Haare an den Seiten sehr kurz - oben etwas länger, auffällig kleine Augen, Jeans, graue Jacke

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell