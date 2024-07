Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Falscher Bankmitarbeiter holt Bargeld an Haustür ab

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Mann meldete sich am Donnertagnachmittag telefonisch bei einer Seniorin im Stadtteil Ickern. In einem langen Telefonat erklärte der angebliche Mitarbeiter einer Bank zunächst, dass Geld vom Konto der Frau unberechtigt abgebucht, zwischenzeitlich aber wieder zurück gebucht worden sei.

Weiter erzählte er, dass zur Zeit Falschgeld im Umlauf sei, deshalb müsse das Geld der Frau auf die Echtheit hin überprüft werden. Wie am Telefon erklärt, kam noch am frühen Abend ein angeblicher Bankmitarbeiter bei der Frau vorbei und nahm das Geld an sich. Er erklärte, dass er das Geld maschinell an seinem Auto überprüfe. Die Seniorin übergab eine nicht unerhebliche Bargeldsumme, der Mann verließ die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Der "Abholer" des Geldes konnte beschrieben werden: männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 1,70m groß, kurze blonde Haare, Dreitagebart, trug eine blaue Jeanshose und ein weißes T-Shirt

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Tipps der Polizei gegen Betrugsmaschen von Kriminellen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://recklinghausen.polizei.nrw/senioren

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell