POL-RE: Dorsten: Frau nach Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Ein bislang unbekannter Mann überfiel am Donnerstagnachmittag (ca. 14:30 Uhr) eine Tankstelle an der Overbergstraße. Der Mann kam zu Fuß zum Tankstellengelände, betrat den Verlaufsraum und bedrohte die Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe. Anschließend öffnete er die Kassenschublade und nahm Bargeld aus der Kasse. Anschließend flüchtete er zu Fuß vom Tankstellengelände in Richtung ...

