POL-RE: Datteln: Rollerfahrer schwer verletzt - Polizei sucht Autofahrer

Recklinghausen (ots) - Im Zeitraum von Mittwochabend (18:00 Uhr) auf Donnerstagmorgen (05:30) brachen bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei auf der Grutholzstraße ein. Dazu hebelten sie eine Tür auf und gelangten so in die Filiale. Nach ersten Erkenntnissen durchsuchten sie die Räumlichkeiten und öffneten einen Tresor. Ob etwas entwendet wurde, ist noch ...

mehr