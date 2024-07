POL-RE: Gladbeck: Polizei bittet nach sexueller Belästigung um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots) - Knapp 10.000 Euro Sachschaden hinterließ ein bislang unbekannter Autofahrer an drei geparkten Autos an der Halterner Straße. Ein Zeuge hatte den Unfall am Mittwochabend (22:50 Uhr) gehört und anschließend einen silbernen Kleinwagen wegfahren sehen. Der Unfallverursacher kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem Ford ...

