POL-RE: Dorsten: Unbekannter beschädigt drei Autos bei Unfall - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Knapp 10.000 Euro Sachschaden hinterließ ein bislang unbekannter Autofahrer an drei geparkten Autos an der Halterner Straße. Ein Zeuge hatte den Unfall am Mittwochabend (22:50 Uhr) gehört und anschließend einen silbernen Kleinwagen wegfahren sehen.

Der Unfallverursacher kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem Ford Focus, einem Hyundai und einem weiteren Ford Focus. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter und flüchtete in Richtung Haltern am See.

Bekannt ist nur, dass der Unbekannte einen silbernen Kleinwagen fuhr. Weitere Hinweise liegen nicht vor.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

