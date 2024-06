Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zu Fall gekommen

Geratal (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 78-jähriger Fahrer eines E-Bikes befuhr heute Vormittag die B88 von Geraberg aus und beabsichtigte nach links in Richtung Geschwenda abzubiegen. Ein 70-jähriger Fahrer eines Mini fuhr in gleiche Richtung. Als der 78-Jährige im Begriff war abzubiegen, beabsichtigte der 70-Jährige an dem Fahrradfahrer vorbeizufahren. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 78 Jahre alte Mann kam zu Fall, verletzte sich leicht und kam in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 7.000 Euro. Das E-Bike war nicht mehr fahrbereit. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell