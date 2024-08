Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrerin nach Unfall mit einem anderen Radfahrer gesucht.

Bielefeld (ots)

(PP/MS) Am Montagabend, 05.08.2024, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern, bei dem ein Unfallbeteiligter leicht verletzt wurde. Eine Fahrradfahrerin ist flüchtig. Nach den derzeitigen Informationen befuhr ein 38-Jähriger Bielefelder gegen 20:10 Uhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Jöllenbecker Straße von der Bahnhofstraße kommend in Richtung stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 5, kurz vor der dortigen Brücke kam ihm eine Radfahrerin entgegen. Eine Kollision zwischen den beiden Fahrrädern konnte nicht verhindert werden. Der Bielefelder stürzte und verletzte sich leicht. Der entstandene Schaden am Fahrrad wird auf 400,00 EUR geschätzt. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Unfallbeteiligten entfernte sich die Radfahrerin in Richtung Bahnhofstraße. Die Radfahrerin war auf einem Trekkingbike unterwegs und wird auf Mitte 50 geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

