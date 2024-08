Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen gesucht: Seniorin mit Pedelec gestürzt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - Am Dienstagmorgen, 06.08.2024, meldete ein Passant eine verletzte Pedelec-Fahrerin im Bereich der Brackweder Straße und der Windelsbleicher Straße. Um auszuschließen, dass weitere Personen an dem Unfall beteiligt gewesen sind, sucht die Polizei Zeugen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen befuhr die 79-jährige Bielefelderin gegen 09:00 Uhr die Brackweder Straße, aus Richtung An der Rosenhöhe kommend, in Richtung Artur-Ladebeck-Straße. Aus bislang noch ungeklärter Ursache stürzte sie mit ihrem Pedelec in Höhe der Windelsbleicher Straße. Passanten bemerkten die bereits gestürzte Frau, riefen einen Rettungswagen und leisteten ihr Beistand bis zum Eintreffen der Sanitäter. Die verletzte Frau wurde vor Ort medizinisch versorgt und für die weitere Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Da sich die Seniorin nicht an den Unfall erinnern kann, sucht die Polizei Zeugen, die den Sturz beobachtet haben. Aktuell ist unklar, ob es sich um einen Alleinunfall handelt oder ob weitere Verkehrsteilnehmer beteiligt gewesen sind.

Zeugen des Unfalls und die Ersthelfer werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell