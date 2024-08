Polizei Bielefeld

POL-BI: E-Bike-Fahrer und Zeugen nach Unfall gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Heepen- Die Polizei Bielefeld sucht nach einem Verkehrsunfall am Freitagmittag, 02.08.2024, einen E-Bike-Fahrer sowie Zeugen.

Ein 78-Jähriger aus Leopoldshöhe erstattete am Montag bei der Polizei eine Anzeige. Am Freitag gegen 12:15 Uhr traf er auf der Eckendorfer Straße in Leopoldshöhe auf eine am Boden sitzende Frau, die offensichtlich mit ihrem Rad zu Fall gekommen war. Die Unbekannte machte keine Angaben zum Unfallhergang sowie lehnte das Hinzuziehen von Polizei und Rettungskräften ab. Als ein vor Ort wartender E-Bike-Fahrer losfuhr, folgte der 78-Jährige diesem mit seinem Fahrrad bis auf die Salzufler Straße in Bielefeld, wo beide nebeneinander in Richtung Ostring fuhren. In der Nähe der Borriesstraße kam der 78-Jährige zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Der E-Bike-Fahrer setzte, trotz des Unfalls, seine Fahrt weiter fort.

Wer hat die zwei Radfahrer und den Unfall an der Salzufler Straße gesehen?

Der E-Bike-Fahrer soll circa 60 bis 65 Jahre alt und kräftig sein. Er trug einen Bart und weißes langes Haupthaar. Bekleidet war er mit einer hellen Windjacke, brauner dreiviertel Hose und trug einen bräunlichen kleinen Rucksack. Sein E-Bike war schwarz.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell