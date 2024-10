Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall zwischen Zweiradfahrern

Heidelberg (ots)

Montagmorgen gegen 11:15 Uhr fuhr eine 73-jährige Fahrradfahrerin auf einem Fahrradweg der Handschusheimer Landstraße in Richtung Altstadt Heidelberg. Die Frau wollte in die Gabelsbergerstraße abbiegen, achtete dabei jedoch nicht auf den Verkehr hinter sich. Durch den Abbiegevorgang musste ein hinter der Frau fahrender 36-jähriger Fahrer seinen E-Roller abrupt bremsen, verlor die Kontrolle und kam wegen einer regennassen Fahrbahn zu Fall. Im weiteren Verlauf schlitterte er in die vorausfahrende Fahrradfahrerin, woraufhin diese ebenfalls zu Boden stürzte. Durch den Zusammenprall wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der E-Roller-Fahrer blieb unverletzt. An dem Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell