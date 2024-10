Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrer übersieht Radfahrer - Unfall

Mannheim (ots)

Ein 61-jähriger Autofahrer wollte am Montag vom Quadrat O2 nach rechts in das Quadrat N2 abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er eine 47-jährige Radfahrerin, die auf dem Radweg der Kunststraße fuhr. Hierbei kam es zur Kollision, sodass die Radfahrerin zu Boden fiel und sich dabei leicht verletzte. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. An dem Auto sowie dem Fahrrad entstand lediglich ein sehr geringer Sachschaden.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell