Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht

Mülheim an der Mosel (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es im Zeitraum von Sonntag, 30.06.24, 17:00 Uhr - Montag, 01.07.24, 18:00 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht in der Ortslage Mülheim an der Mosel. Hierbei wurde die Außenwand eines Wohnhauses in der Hauptstraße durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. An der Hauswand entstand ein ca. 2 Meter langer Streifschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf den oder die Verursacher(in) geben können. Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per Mail an pibernhastel-kues.dgl@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell