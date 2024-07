POL-PDWIL: Gebäudebrand in Lissendorf

Wittlich (ots) - Bei dem schweren Unwetter in der Nacht zum 30.06.2024 brannte in Wintrich der Dachstuhl eines Einfamilienhauses. Die Brandursachenermittlung durch Beamte der Kriminalinspektion Wittlich führte zu dem Ergebnis, dass ein Blitzeinschlag in das Stromnetz des Hauses den Brand verursacht haben dürfte. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden von ca. 80.000 Euro. Rückfragen bitte an: ...

mehr