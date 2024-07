Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Graffiti auf Spielplatz

Hallschlag (ots)

In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen wurde durch bislang unbekannte Täter der Leuchtturm auf dem Spielplatz in Hallschlag mit Graffiti besprüht. Zeugen, die diesbezügliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

