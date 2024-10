Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung, Hundebiss, Kupferdiebstahl

Aalen (ots)

Sulzbach an der Murr: Öffentliche Toilette beschädigt

Unbekannte Vandalen beschädigten am Donnerstag in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 15:30 Uhr die holzverkleidete Tür der öffentlichen Toilette beim Rathaus in der Bahnhofstraße. Der festgestellte Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Der Polizeiposten Sulzbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07193 352.

Sulzbach an der Murr: Durch Hundebiss verletzt

Am Donnerstag gegen 16:20 Uhr lief eine 40-jährige Frau an einer offenen stehenden Gartentür eines Grundstücks in der Haller Straße vorbei, als ihr von dort ein Hund entgegenlief und sie in den rechten Oberschenkel biss. Durch den Hundebiss und den anschließenden Sturz wurden Hose und Schuh beschädigt. Der 68-jährige Hundehalter wurde durch die Hilferufe auf dem Vorfall aufmerksam. Die Verletzungen wurden ambulant versorgt. Der Hundehalter muss mit einer Anzeige rechnen.

Waiblingen: Kupferdiebstahl

In der Zeit von Donnerstag 18:30 Uhr bis Freitag, 07:30 Uhr entwendeten unbekannte Diebe von einer Baustelle in der Stuttgarter Straße Kupferkabel im Wert von etwa 2.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 9090.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell