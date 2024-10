Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Obersontheim: Zwei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Am Donnerstagmittag gegen 12:20 Uhr befuhr ein 73-jähriger Mercedes-Fahrer die Crailsheimer Straße von der Ortsmitte aus kommend und wollte nach links in die Straße Wasserrain abbiegen. Als er verkehrsbedingt anhalten musste erkannte dies ein hinter ihm fahrender 39-jähriger Smart-Fahrer zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Durch den Crash wurden beide Fahrzeuglenker verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen in eine Klinik. Durch den Unfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro.

Crailsheim: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Freitagmorgen gegen 07:10 Uhr befuhr ein 16-jähriger Motorradfahrer die L1012 von Tiefenbach kommend in Richtung Kirchberg. Hierbei geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einer entgegenkommenden 22-Jährigen VW-Fahrerin. Der Motorradfahrer kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab und blieb dort liegen. Er wurde durch den Crash schwer verletzt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Durch den Unfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro. Die Fahrbahn war im Zuge der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

