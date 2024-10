Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Fehlalarm, Unfallflucht

Aalen (ots)

Leutenbach-Nellmersbach: Zwei Einbrüche

Unbekannte Täter drangen gestern Abend zwischen 17:30 Uhr und 21:50 Uhr in zwei Häuser in der Blumenstraße ein. Nachdem die Diebe an den Türen scheiterten, schafften sie es an beiden Häusern, Fenster gewaltsam zu öffnen und so ins Gebäudeinnere zu gelangen. Dort durchsuchten sie offenbar gezielt nach Bargeld, Schmuck und Wertgegenständen. Insgesamt wurde Diebesgut im Wert von mindestens 4.000 Euro entwendet. An beiden Häusern entstand Sachschaden von insgesamt etwa 12.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Winnenden unter der Rufnummer 07195 6940.

Oppenweiler: Fehlalarm im Rathaus

Am Donnerstag löste gegen 17:00 Uhr die Brandmeldeanlage im Rathaus in Oppenweiler aus. Die alarmierte Feuerwehr war mit 2 Fahrzeugen vor Ort, konnte jedoch weder Rauch noch Feuer feststellen. Es lag offensichtlich ein Fehlalarm vor.

Fellbach: Unfallflucht

Am Donnerstag, gegen 15:20 Uhr beschädigte in der Erich-Herion-Straße ein 41-jähriger LKW-Fahrer beim Einparken ein hinter ihm geparkten VW-Transporter. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der LKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern. Durch das Polizeirevier Fellbach konnte der Unfallverursacher ermittelt werden.

