POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Schwerverletzte Frau und weitere Unfälle

Aalen (ots) - Leutenbach: Gefährliche Körperverletzung Am Mittwochabend, gegen 19:50 Uhr gerieten ein 30-jähriger und ein 25-jähriger Mann aus ungeklärter Ursache in der Straße Am Mühlefeld in einen Streit. Dabei wurde der 25-Jährige unvermittelt mit einem Messer oberflächlich an der Schulter verletzt. Der Polizeiposten Schwaikheim führt die weiteren ...

mehr