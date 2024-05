Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Berauscht am Steuer, dreimal ohne gültigen Führerschein und illegaler Aufenthalt/Polizei kontrolliert auf Bundesstraße

Groß-Gerau (ots)

Einsatzkräfte der Polizeidirektion Groß-Gerau führten am Mittwoch (08.05.) mit Unterstützung der Hessischen Bereitschaftspolizei, dem Regierungspräsidium Darmstadt, dem THW Groß-Gerau, der Diensthundestaffel und der Wachpolizei des Polizeipräsidiums Südhessen intensive Kontrollmaßnahmen auf der Bundesstraße 44, Höhe Fasanerie, durch.

Mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks wurde zwischen 16 Uhr und Mitternacht eine größere Kontrollstelle eingerichtet. Einsatzkräfte stoppten anschließend insgesamt 71 Fahrzeuge und nahmen 137 Personen genauer unter die Lupe.

Drei Wagenlenker waren insgesamt ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs, weshalb die Fahrt unfreiwillig zu Ende war und Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurden.

Auch gegen zwei Fahrer erstatteten die Polizeikräfte Anzeigen. Im Rahmen der Kontrolle stellten sie fest, dass sie unter dem Einfluss von Drogen standen. Drogenvortests reagierten positiv auf Kokain und in einem Fall zusätzlich auf Cannabis. Beide musste daraufhin Blutentnahmen über sich ergehen lassen. In einem der Autos stießen die Ordnungshüter zudem auf eine Kleinstmenge Kokain, welches im Anschluss beschlagnahmt wurde. Weiterhin stellten die Ordnungshüter das in Saarbrücken unterschlagene Auto sicher.

Zwei Fahrzeuginsassen aus Osteuropa werden sich zudem wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts in Deutschland in einem Ermittlungsverfahren zu verantworten haben. Sie wurden in Abschiebehaft genommen.

