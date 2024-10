Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Körperverletzungen, Unfall und Unfallfluchten, Arbeitsunfall

Aalen (ots)

Leutenbach: Gefährliche Körperverletzung

Am Mittwochabend, gegen 19:50 Uhr gerieten ein 30-jähriger und ein 25-jähriger Mann aus ungeklärter Ursache in der Straße Am Mühlefeld in einen Streit. Dabei wurde der 25-Jährige unvermittelt mit einem Messer oberflächlich an der Schulter verletzt. Der Polizeiposten Schwaikheim führt die weiteren Ermittlungen.

Schorndorf: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte am Mittwoch zwischen 07:30 Uhr und 13:00 Uhr etwa 1500 Euro Sachschaden in der Remsstraße. Der Unfallverursacher streifte beim Vorbeifahren einen dort ordnungsgemäß geparkten VW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schorndorf bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07181 2040.

Schorndorf: Körperverletzung

Am Mittwoch, gegen 18:45 Uhr kam es in der Heinkelstraße im Bereich eines Lebensmitteldiscounters zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei fühlten sich zwei unbekannte Jugendliche offenbar durch Blicke eines 14-Jährigen provoziert und gaben ihm unvermittelt je eine Ohrfeige, bevor sie flüchteten. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040.

Fellbach: Unfallflucht

Am Mittwoch gegen 16:50 Uhr befuhr ein 50-Jähriger VW Passat-Fahrer die Lämmlerstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Hierbei streifte er beim Vorbeifahren den, am Fahrbahnrand geparkten, VW Polo eines 29-Jährigen. Während am VW Passat nur geringer Sachschaden von etwa 50 Euro entstand, wurde am VW Polo der Seitenspiegel abgerissen. Hier entstand ein Schaden von ca. 600 Euro. Der Unfallverursacher hinterließ zwar seine Telefonnummer am geschädigten Fahrzeug, entfernte sich dennoch unerlaubt von der Unfallstelle. Er muss mit einer Anzeige rechnen.

Weissach im Tal: Arbeitsunfall - durch Spraydose am Auge verletzt

Am Mittwoch kam es gegen 12:20 Uhr zu einem Arbeitsunfall in der Straße Im Wiesengrund. Im Zuge eines Rangiervorgangs auf einem Baustellengrundstück wurden durch die Ladekante eines Anhängers drei Spraydosen mit Markierungsfarbe so gequetscht, dass diese explosionsartig beschädigt wurden. Eine der Dosen flog raketenartig in Richtung des 43-jährigen Fahrzeuglenkers, der während des Rangierens nach hinten aus dem offenen Fahrerfenster schaute und verletzte ihn am Auge. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Kirchberg an der Murr: Körperverletzung

Am Mittwoch gerieten gegen 15:50 Uhr in der Mozartstraße ein unbekannter Arbeiter und ein 40-jähriger Anwohner im Zuge von Kabelverlegearbeiten in einem Streit. Die zunächst rein verbal geführte Auseinandersetzung eskalierte, als der Arbeiter mit dem Holzstiel einer Schaufel nach dem Anwohner stieß und diesen leicht am Hals verletzte. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche die Tathandlung beobachtet haben, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07191 9090.

Burgstetten-Erbstetten: Unfall mit Personenschaden

In der Hauptstraße kam es am Mittwochmorgen gegen 07:25 Uhr zu einem Unfall mit etwa 10.000 Euro Gesamtschaden. Eine 42-jähriger Audi-Fahrer wollte von der Hauptstraße links in die Panoramastraße einbiegen und übersah dabei, den ihm entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 20-jährige Motorradfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell