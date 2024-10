Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zigarettenautomat aufgebrochen - Unfallflucht - Reifen zerstochen - Fahrzeugbrand - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Am Mittwoch beschädigte ein Unbekannter zwischen 11:35 Uhr und 12:30 Uhr einen, auf einem Parkplatz in der Ulmer Straße, geparkten BMW. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro, entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle.

Personen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können oder den Unfallverursacher gesehen haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu wenden.

Aalen: Reifen zerstochen

Am Mittwoch wurde gegen 15:45 Uhr festgestellt, dass der linke und rechte Vorderreifen eines, in der Untere Wöhrstraße geparkten, Dacia absichtlich zerstört wurden. Die Reifen wiesen deutlich sichtbare Beschädigungen auf, die darauf hindeuten, dass sie mit einem scharfen Gegenstand zerstochen wurden.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Umgestürzter Baum beschädigt PKW

Eine 75-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr am Mittwoch die Schloßsteige, als plötzlich ein Baum auf die Straße stürzte. Hierbei wurde ihr Fahrzeug beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen war mit zwei Einsatzfahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort, um den Baum zu entfernen. Hierbei musste die Schloßsteige kurzfristig gesperrt werden. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Gschwend/Nardenheim: Fahrzeug brennt vollständig aus

In der Nacht auf Donnerstag, um kurz nach Mitternacht, kam es auf der L1153 zu einem Fahrzeugbrand. Ein VW geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defektes während der Fahrt in Brand. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Die Feuerwehr Gschwend rückte mit drei Einsatzfahrzeugen sowie 15 Einsatzkräften an den Einsatzort aus.

Schwäbisch Gmünd/ Bettringen: Vorfahrt missachtet

Als am Mittwoch ein 37-jähriger Mazda-Fahrer aus einem Firmenparkplatz nach links in die Güglinstraße einbiegen wollte, übersah er einen von links kommenden 59-jährigen Roller-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich der Roller-Fahrer leichte Verletzungen zuzog. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Oderstraße wurde am Mittwoch, gegen 3 Uhr, ein Zigarettenautomat aufgebrochen und komplett ausgeräumt. Das Diebesgut beläuft sich auf etwa 2600 Euro. Der Polizeiposten Bettringen erbittet sachdienliche Hinweise unter 07171/7966490.

