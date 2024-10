Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr einen in der Robert-Bosch-Straße auf dem Parkplatz eines Baumarkts geparkten VW. An diesem verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Crailsheim: Lkw kippt nach Ausweichmanöver

Auf der A6 zwischen der Anschlussstelle Kirchberg und Crailsheim fuhr ein 55-jähriger Sattelzug Fahrer von einer eingerichteten Baustelle in den rechten Fahrstreifen und soll hierbei die Vorfahrt eines 43-jährigen Sattelzug Fahrers missachtet haben. Um eine Kollision zu vermeiden wich dieser aus und kippte gegen 14:30 Uhr am Mittwoch in einen Grünstreifen. Auf Grund dessen, dass der Lkw leicht gekippt auf der Seite lag, musste dieser geborgen werden. Für den Zeitraum der Bergung musste die A6 an diesem Streckenabschnitt kurzzeitig gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden ist derzeit nicht bekannt.

