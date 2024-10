Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Rauchbeeinträchtigung

Aalen (ots)

Waiblingen: Roller übersehen

Am Mittwoch gegen 08:15 Uhr wollte ein 48-jähriger Ford-Fahrer in der Bahnhofstraße rückwärts in eine Parklücke einbiegen. Dabei übersah er einen hinter ihm stehenden 65-jährigen Rollerfahrer und kollidierte mit diesem. Der Rollerfahrer kam aufgrund des Unfalls zu Fall, blieb jedoch unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Korb: Rauchbeeinträchtigung B14

Ein 65-jähriger Mann verbrannte am Mittwoch gegen 11:10 Uhr Grüngut auf seinem Grundstück, welches sich an der K1911 und in unmittelbarer Nähe zur Bundesstraße B14 befindet. Da dadurch dichter Rauch auf die B14 zog, wurde der Grundstücksbesitzer durch die Polizei angewiesen, das Feuer zu löschen.

Schorndorf: Verkehrsunfall

Eine 42-jährige Renault-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 08:00 die Gmünder Straße und wollte in ein Grundstück abbiegen. Dabei übersah sie ein entgegenkommendes Taxi, welches auf dem Taxistreifen fuhr und stieß mit diesem zusammen. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell