Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Diebstähle - Unfälle

Aalen (ots)

Tannhausen: Unfallflucht

Auf der L1070 zwischen Riepach und Stödtlen streifte ein unbekannter Lenker eines Lkws mit Holzauflieger am Mittwoch um ca. 6:50 Uhr beim Vorbeifahren einen entgegenkommenden Omnibus. Der Verursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden von rund 3.000 Euro zu kümmern. Zeugen welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961 930-0 zu melden.

Bopfingen: Fahrrad entwendet

Am Dienstag, zwischen 7:30 Uhr und 18:30 Uhr, wurde ein ungesichertes Fahrrad aus einer Tiefgarage in der Straße Am Stadtgraben entwendet. Bei dem grauen Rad handelte es sich um ein nachträglich umgerüstetes Pedelec der Marke "Pegasus" im Wert von ca. 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Dieb oder Verbleib des Pedelecs machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Nummer 07961 930-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag zwischen 7:00 und 12:00 Uhr einen Skoda, der auf einem Parkplatz in der Rektor-Klaus-Straße abgestellt war. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Katalysator entwendet

An einem Opel, der in der Weißensteiner Straße abgestellt war, wurde zwischen Montag, 30.09.24, und Samstag, 12.10.24 der Katalysator abmontiert und entwendet. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib des Katalysators unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Ein 34-Jähriger Lenker eines Opels wollte am Mittwochmorgen gegen 8:00 Uhr von der Aalstraße kommend rechts in die Gartenstraße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 19-jährigen Pedelec-Fahrers. Dadurch stürzte der Radfahrer und wurde leicht verletzt.

Aalen/Ebnat: Bargeld aus SB-Laden entwendet

Zwei Unbekannte begaben sich am Samstag gegen 2:00 Uhr in den Verkaufsraum eines SB-Ladens in der Häfnerstraße. Während einer der beiden Schmiere stand, hebelte der andere einen Briefkasten, der als Kasse genutzt wird, mit einem Stemmeisen auf und entwendete das darin enthaltene Bargeld. Hinweise auf die beiden Diebe nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Rufnummer 7326 919001entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell