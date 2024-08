Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Senioren werden Opfer von Betrügern

Plau am See (ots)

Am gestrigen Montag meldeten sich drei Geschädigte in einem Polizeirevier in Güstrow und zeigten den Verdacht eines Betruges an. Bei einer sogenannten "Kaffeefahrt" übergaben sie an bisher unbekannte Täter fast 2000 Euro.

Eine bislang unbekannte Tätergruppierung hatte in der Vergangenheit mehrere Briefsendungen an lebensältere Menschen versandt und damit einen kostenfreien Tagesausflug in die Landeshauptstadt versprochen.

Am vergangenen Donnerstag folgten dieser Einladung drei Senioren aus dem Bereich Güstrow. Dabei wurden sie jedoch anstatt zur versprochenen Ausfahrt nach Schwerin zu einem Lokal im Bereich Plau am See gebracht, wo sich nach ihren Angaben weitere Personen aufhielten. In der Folge boten die unbekannten Männer verschiedene "hochwertige" Artikel und Innlandreisen zum Kauf an. Die Senioren nahmen die verschiedenen Angebote an und es kam zu einer Vermögensübergabe von fast 2000 Euro. Erst im Nachgang des Ausflugs bemerkten die Geschädigten, dass sie womöglich Opfer von Betrügern geworden sind und stellten Strafanzeige

Die Kriminalpolizei in Plau hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Geschädigte sich zu melden.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei zudem um Vorsicht bei solchen Angeboten. Unter dem folgenden Link bringt die polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes Hinweise zum Thema "Kaffeefahrten" vor. https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/gesetzesaenderung-staerkt-schutz-vor-betrug-auf-kaffeefahrten/

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell