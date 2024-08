Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Transporter überschlägt sich auf Landstraße 04

Wittenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 04 zwischen Zarrentin und Wittenburg hat sich am Montagvormittag ein Transporter überschlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 48-jährige Transporterfahrer gegen 08:30 Uhr alleinbeteiligt mit seinem Fahrzeug in Schleudern geraten sein und in der Folge sich überschlagen haben. Der 48-Jährige konnte selbständig das verunfallte Fahrzeug verlassen und wurde anschließend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Bergungsmaßnahmen musste die Landstraße 04 halbseitig gesperrt werden. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur Unfallursache, wobei Unachtsamkeit des Fahrzeugführers zum Unfall geführt haben könnte. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

