Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Sachbeschädigung - Unfälle

Aalen (ots)

Westhausen: Unfallflucht

Zwischen Dienstag, 13:30 Uhr und Donnerstag, 18:30 Uhr, beschädigte ein Unbekannter auf einem Park-and-Ride-Parkplatz an der Anschlussstelle A7 einen dort geparkten Opel. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Essingen/Dauerwang: Fahrzeug beschädigt

Vermutlich beim Ausparken beschädigte am Donnerstag zwischen 13:20 Uhr und 13:30 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf einem Baumarkt-Parkplatz in der Margarete-Steiff-Straße geparkten Audi. Der Unfallverursacher verließ den Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Aalen bittet um Hinweise unter 07361/5240.

Aalen: Fahrradfahrer verunfallt

Am Donnerstag kam es gegen 14:30 Uhr im Roßäcker zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein 82-jähriger Fahrradfahrer versuchte dort einen 76-jährigen Radfahrer zu überholen. Während des Überholvorgangs streifte der 82-Jährige mit seinem Fahrrad den 76-Jährigen, woraufhin der 82-Jährige stürzte. Er wurde anschließend mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Ellwangen: Sachbeschädigung

An einem Wohnhaus in der Straße Beim Paffenhof wurde am Donnerstag zwischen 13 Uhr und 18:25 Uhr eine Klingelanlage beschädigt. Bislang Unbekannte rissen die hochwertige Klingelanlage aus der Wand und verursachten einen Schaden in Höhe von rund 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Fahrradfahrerin verletzt

Als am Donnerstag eine 25-Jährige mit ihrem Smart aus einer Tiefgarage eines Lebensmittel Discounters auf die Remstraße einfahren wollte, übersah sie eine, auf dem Gehweg fahrende, Fahrradfahrerin. Beim Zusammenstoß stürzte die Fahrradfahrerin und verletzte sich leicht.

Heubach: Vorfahrt missachtet

Ein 49-Jähriger befuhr am Donnerstag, gegen 12:10 Uhr, mit seinem Mazda die Hermannstraße. Als er an der Einmündung Böbinger Straße nach links abbiegen wollte, übersah er eine dort fahrenden KIA einer 58-Jährigen, welche die Böbinger Straße in Richtung Mögglinger Straße befuhr. Es kam zur Kollision bei dem Sachschaden entstand.

