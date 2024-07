BPOLD-B: Autofahrer versucht sich Kontrolle der Bundespolizei zu entziehen

Berlin - Marzahn-Hellersdorf (ots) - In der Nacht zu Donnerstag sollen vier junge Männer in einer S-Bahn mehrere Reisende beleidigt und den Hitlergruß gezeigt haben. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten drei Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Gegen 1 Uhr rauchten vier junge Männer in einer fahrenden S-Bahn der Linie S 5 in Richtung Strausberg ...

mehr