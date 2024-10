Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Lkw, Motorradfahrer leicht verletzt, Fußgänger angefahren, Korrektur: Zwei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Braunsbach: Diebstahl aus Lkw

Am frühen Freitagmorgen gegen 03 Uhr verschafften sich zwei Diebe Zugang zum Fahrerhaus eines geparkten Lkws auf dem Parkplatz Kochertalbrücke in Richtung Heilbronn. Dort entwendeten die beiden Männer Bargeld im dreistelligen Bereich, sowie diverse Dokumente. Die beiden Männer sollen etwa 35-40 Jahre alt gewesen sein. Einer der beiden trug einen braunen, der andere einen graumelierten Pullover. Die Verkehrspolizei Kirchberg an der Jagst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07904 94260 um Hinweise zu den bislang unbekannten Dieben.

Gaildorf: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Eine 35-jährige Ford-Fahrerin befuhr am Freitagvormittag gegen 09:45 Uhr die Daimlerstraße und wollte auf dieser wenden. Dabei übersah sie einen hinter ihr fahrenden 64-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei der 64-Jährige stürzte und leicht verletzt wurde. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro.

Schwäbisch Hall: Fußgänger angefahren und geflüchtet

Am Donnerstagnachmittag gegen 14:30 Uhr fuhr ein Rollerfahrer mit seinem Fahrzeug verbotenerweise in die Weilerwiese und streifte dabei einen dort laufenden Fußgänger. Dieser stürzte und wurde hierbei leicht verletzt. Der Rollerfahrer setzte seine Fahrt fort und entfernte sich von der Örtlichkeit. Es soll sich um einen etwa 20-25 Jahre alten Mann, welcher dunkle Kleidung mit einer Kapuze trug. Ebenfalls trug der Mann keinen Helm. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

+++ KORREKTUR der Pressemitteilung vom 18.10.2024 - 08:39 +++ Obersontheim: Zwei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Am Donnerstagmittag gegen 12:20 Uhr befuhr ein 39-jähriger Smart-Fahrer die Crailsheimer Straße von der Ortsmitte aus kommend und wollte nach links in die Straße Wasserrain abbiegen. Als er verkehrsbedingt anhalten musste erkannte dies ein hinter ihm fahrender 73-jähriger Mercedes-Fahrer zu spät und fuhr auf den Smart auf. Durch den Crash wurden beide Fahrzeuglenker verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen in eine Klinik. Durch den Unfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro.

