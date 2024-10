Polizei Korbach

POL-KB: Battenberg - Treppenreiniger stehlen Schmuck, Polizei warnt vor Haustürgeschäften

Korbach (ots)

Am Mittwoch haben zwei Unbekannte einen Senior in Battenberg bestohlen, nachdem sie zuvor Reinigungsarbeiten an seiner Treppe angeboten und auch teilweise durchgeführt hatten. Die Polizei bittet um Hinweise und warnt vor reisenden "Handwerkern".

Am Donnerstag erstattete der Senior aus Battenberg Anzeige bei der Polizei Frankenberg. Am Mittwoch hatten ihn zwei Unbekannte an der Haustür in der Straße Am Hain angesprochen. Sie boten ihm an, seine Treppe für einen vereinbarten Preis zu reinigen. Die beiden angeblichen Handwerker begannen auch absprachegemäß mit den Reinigungsarbeiten. Etwa nach der Hälfte der Arbeit legten sie eine Pause ein. Der Senior verließ sein Haus, um das Geld für die abgesprochene Anzahlung zu holen. Nach seiner Rückkehr übergab er einen Betrag im oberen dreistelligen Bereich an die beiden Unbekannten. Diese beendeten kurz darauf ihre Arbeit und verschwanden. Der Senior hoffte noch, dass die Arbeiten am Folgetag fortgesetzt werden. Dies war nicht der Fall. Zudem musste er feststellen, dass die Unbekannten aus seinem Haus Schmuck im Wert von über 1.000 Euro gestohlen hatten.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Etwa 170 cm groß, athletische Statur, geschorene Haare bekleidet mit weißer Jacke, weißer Hose mit dunklen Streifen.

Täter 2:

Etwa 160 cm groß, dickliche Statur, kurze, dunkle Haare, bekleidet mit schwarzem T-Shirt, schwarzer Hose und dunklen Schuhen.

Beide Täter sprachen akzentfrei Deutsch. Sie waren mit einem weißen, geschlossenen Transporter unterwegs.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Polizei warnt vor Haustürgeschäften

Da es immer wieder Meldungen aus der Bevölkerung gibt, dass angebliche Handwerker an der Haustür Reinigungsarbeiten auf dem Hof oder an der Hausfassade, aber auch Reparaturarbeiten am Dach, der Dachrinne oder rund um das Haus, anbieten, nimmt die Polizei das zum Anlass, um zu warnen.

Die Anbieter solcher handwerklichen Dienstleistungen tauchen unangemeldet an der Haustür auf und bieten die in ihren Augen zwingend notwendige Arbeiten am Haus oder auf dem Hof an. Die Angebote erscheinen oftmals auf den ersten Blick günstig.

Das Verhalten der reisenden Handwerker muss nicht zwangsläufig ein strafbares Verhalten darstellen. Oftmals erweist sich das durchgeführte Handwerk aber als nicht fachgerecht, teilweise werden die Arbeiten auch mit minderwertigen Materialien ausgeführt. Daher können sich die Folgekosten um ein Vielfaches erhöhten.

Zudem zeigen die bisherigen polizeilichen Erfahrungen, dass sich diese Handwerker nicht immer an die zuvor ausgehandelten Vereinbarungen halten, sondern plötzlich deutlich mehr Lohn verlangen. In der Vergangenheit wurden dabei oftmals Kunden teils massiv unter Druck gesetzt, indem sie beispielsweise die Arbeiten nicht oder erst nach Bezahlung beendeten. Nach der Ausführung der Arbeiten verschwanden die Handwerker. Der Kunde stand dann ohne Rechnung da, hatte keine Anschrift und somit keinen Ansprechpartner, um etwaige Gewährleistungsansprüche geltend machen zu können

Grundsätzlich rät die Polizei von solchen Geschäften ab.

Bürgerinnen und Bürger sind angehalten, solche an der Haustür angebotenen Dienstleistungen auf ihre Seriosität zu prüfen. Sollten Zweifel an dieser aufkommen, rät die Polizei zum Ablehnen des Angebots. Gerne kann zur weiteren Beratung auch die örtlich zuständige Dienststelle kontaktiert werden.

Weitere Informationen zum Schutz vor Betrug an der Haustür erhalten Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell