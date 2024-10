Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Unbekannter schlägt 14-Jährige, Polizei sucht Zeugin

Korbach (ots)

Am Samstag (12.Oktober) kam es in der Korbacher Bahnhofstraße zu einer Körperverletzung. Eine 14-Jährige wurde von einem bisher unbekannten Täter in das Gesicht geschlagen. Die Straftat soll von einer Zeugin beobachtet worden sein. Die Polizei bittet diese Zeugin sich zu melden.

Die 14-Jährige war am Samstag auf dem Mittelalterlichen Markt in Korbach. Gegen 18.30 Uhr ging sie durch die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. An einem Bierstand in Höhe des Geschäfts "Ernsting`s family" sprachen sie zwei unbekannte Männer an. Diese wollten, dass sie mit ihnen kommt, was sie aber ablehnte.

Daraufhin schlug einer der Männer mit der flachen Hand in ihr Gesicht, der zweite Mann schubste sie weg. Anschließend schaltete sich eine bisher unbekannte Zeugin ein, die die Unbekannten aufforderte das Mädchen in Ruhe zu lassen. Die 14-Jährige konnte daraufhin weglaufen. Sie wurde leicht verletzt, musste aber nicht ärztlich versorgt werden.

Von dem unbekannten Täter, der geschlagen hat, liegt folgende Beschreibung vor:

Etwa 20 Jahre alt,

etwa 170 cm groß, dünne Statur, kurze, schwarze Haare, bekleidet mit schwarzer Jacke und beigefarbener Hose.

Der zweite Mann war etwa gleich alt, etwas kleiner, ebenfalls eine dünne Statur und kurze, schwarze Haare. Er soll eine Tätowierung auf einem Handrücken haben.

Der Täter sprach gebrochenes Deutsch, die beiden Männer unterhielten sich untereinander in einer unbekannten Sprache.

Die couragierte Zeugin soll etwa 70 Jahre alt sein und schulterlange graue Haare haben. Sie sprach Deutsch und trug eine auffällige, orangefarbene Jacke.

Die Polizei bittet die Frau, die sich eingeschaltet hat, und mögliche weitere Zeugen sich der Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710, zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell