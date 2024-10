POL-KB: Volkmarsen - VW Multivan gestohlen

Korbach (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen bisher unbekannte Täter in einen Warenmarkt in der Ederstraße in Hatzfeld ein. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und konnten so in das Gebäude des Warenmarktes einsteigen. In einem Büroraum öffneten sie gewaltsam einen Tresor und entwenden Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Die weiteren Ermittlungen werden bei der ...

mehr