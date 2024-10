POL-KB: Korbach - Unbekannte brechen in Kellerräume ein

Polizei Korbach

In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen brachen bisher unbekannte Täter in fünf Mehrfamilienhäusern in Korbach in insgesamt dreizehn Kellerräume ein. In den meisten Fällen blieben sie ohne Beute, in einigen Fällen entwendeten sie alkoholische Getränke oder Fahrräder. Die Polizei sucht Zeugen und gibt Hinweise zum Diebstahlsschutz.

Die Taten ereigneten sich in der Straße Am Buchenbaum, der Remscheider Straße, der Gelsenkirchener Straße sowie der Berliner Straße.

In allen Fällen gelangten die Unbekannten wahrscheinlich durch nicht verschlossene Haustüren in die Mehrfamilienhäuser. Hier begaben sie sich in die Keller, wo sie die Türen zu mehreren Räumen öffnen konnten, indem sie Schlösser gewaltsam abschlugen. Insgesamt sind der Polizei bisher dreizehn Geschädigte bekannt geworden.

In zwei Fällen am Buchenbaum wurden auch Fahrräder oder Pedelecs entwendet, wobei die hochwertigen Pedelecs zwischenzeitlich durch die Polizei sichergestellt werden konnten. Ein Pedelec wurde am Mittwoch in Korbach-Lelbach, das zweite am Donnerstag an den Beruflichen Schulen in der Kasseler Straße aufgefunden.

In einigen Fällen hatten es die Täter auf alkoholische Getränke abgesehen, die sie mitgehen ließen. In den meisten Fällen blieben sie aber ohne Diebesgut. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Da es in den vergangenen Wochen in Korbach bereits zu ähnlichen Einbrüchen in Kellerräume gekommen ist, gibt die Polizei Hinweise, wie man sich schützen kann:

Halten Sie auch tagsüber die Haustür geschlossen.

Bewahren Sie keine Wertsachen im Keller auf.

Schließen Sie Fahrräder auch im Keller an.

Verschließen Sie die Kellertür.

Verwenden Sie massive Vorhängeschlösser für die Kellertür.

Achten Sie auf fremde Personen in Ihrem Wohnumfeld.

Wenn Sie im Haus verdächtige Beobachtungen machen, informieren Sie umgehend Ihre Polizei.

