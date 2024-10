Polizei Korbach

POL-KB: Diemelstadt-Ammenhausen - Einbrecher in Wohnhaus stehlen Tresor

Korbach (ots)

Die Abwesenheit der Bewohner in der Zeit von Samstagmittag (12. Oktober) bis Dienstagmorgen (15. Oktober) nutzten bisher unbekannte Täter aus, um in ein Einfamilienhaus in der Straße Schulland in Diemelstadt-Ammenhausen einzubrechen. Sie entwendeten einen Tresor mit Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise, insbesondere auch zu einem auffälligen Mercedes.

Die Täter hebelten ein Fenster des Einfamilienhauses in Ammenhausen auf und konnten so in das Gebäude einsteigen. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und Behältnisse. Sie fanden einen Würfeltresor, den sie gewaltsam aus der Befestigung lösten und anschließend komplett entwendeten. In dem Tresor befanden sich neben Bargeld auch Papiere und Schlüssel. Es entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Aufgrund der ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Korbach besteht der Verdacht, dass sich der Wohnhauseinbruch am Sonntagabend (13. Oktober) ereignete. Im Zusammenhang mit der Tat könnte eine weißer, sportlicher Mercedes stehen, der am Sonntag in Ammenhausen aufgefallen war.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise, auch zu einem auffälligen weißen Mercedes, bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

