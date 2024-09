Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Scooter - 14-Jähriger verletzt

Krefeld (ots)

Am Montag (2. September 2024) kam es gegen 8 Uhr im Kreuzungsbereich des Deutschen Rings und der Tannenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Der Autofahrer befuhr den Deutschen Ring in absteigende Fahrtrichtung, als der 14-Jährige in den Kreuzungsbereich einfuhr. In Folge des Zusammenstoßes musste der Jugendliche schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 56-jährige Krefelder blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn bis 9:15 Uhr gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

(170)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell